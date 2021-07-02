Разыскивается женщина, причастная к краже (Видео)

Сотрудниками Отдела полиции № 1 УМВД России по Петрозаводску устанавливается личность гражданки, запечатленной на видеозаписи.

Сообщается, что женщина, попавшая в объектив камеры наблюдения, может быть причастна к хищению кошелька в одном из продуктовых магазинов.

Всех, кто обладает значимой информацией о разыскиваемой, полиция просит сообщить сведения по номерам телефонов: 8 911 433 62 50 или 02. Конфиденциальность гарантируется.