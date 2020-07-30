Жительница Петрозаводска хотела играть на бирже, но была обманута

В мае 2020 г. 52-летняя жительница столицы Карелии в интернете нашла объявление, обещавшее быстрый и легкий заработок. Перейдя по ссылке на сайт, она увидела информацию про инвестиции, биржи, ставки, акции. Много красивых обещаний и малопонятных терминов подогрели интерес, и женщина оставила свои данные в анкете, сообщает МВД по РК.

Через некоторое время ей поступил звонок. С женщиной общались разные «специалисты», последний из них представился Даниилом и сообщил, что будет ей помогать. Для начала ей необходимо будет установить приложения на мобильный телефон, а также перевести деньги на указанный куратором счет. Петрозаводчанка выполнила все требования и перевела 60 000 рублей. В ее приложении эта сумма вскоре отразилась.

Так, с мая по июль, женщина поддерживала общение с помощником через мессенджер. Он все обещал, что скоро суммы на ее счете начнут расти. Так и произошло. В середине лета рост ее заработка выглядел колоссальным. Каждый день сумма на счете увеличивались на 100 000, 200 000, а то и на 400 000 рублей. Горожанка было ослеплена успехом, и, увидев, 1 200 000 рублей, тут же связалась с Даниилом. Тот ей посоветовал срочно вложиться еще и как можно больше, ведь цена акций растет, заработать можно миллиарды!

Женщина отправилась в банк и под 16% годовых оформила кредит на 5 лет. Всю сумму кредита – 600 000 рублей она перевела на продиктованные куратором счета. Данные владельцев счетов не совпадали с названными им, но женщину это не смутило. Она продолжила наблюдать за счетом, но средства не поступали, куратор не отвечал. А вскоре и счет ее стал равен нулю. Тогда петрозаводчанка сильно расстроилась, удалила всю переписку с куратором и приложения. И только через 4 дня обратилась в полицию.

Всего женщина лишилась 660 000 рублей. По данному факту сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Петрозаводску проводится проверка.