Грузовая «Газель» сгорела в селе Шелтозеро

Вчера вечером в 17 часов 04 минуты на пульт Единой службы спасения Прионежского района Карелии поступило сообщение о том, что в селе Шелтозеро на улице Молодежной горит автомобиль.

Не прошло и пяти минут, как поселковые пожарные уже были на месте происшествия и приступили к тушению горящей машины.

С огнем профессионалы справились быстро, но огонь успел серьезно повредить автомобиль принадлежащий местному жителю. В «Газели» были повреждены моторный отсек, салон и кузов на общей площади пять квадратных метров.

По какой причине произошел пожар, и каков общий материальный ущерб, сейчас устанавливают специалисты.

