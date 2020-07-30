30 июля 2020, 09:39
Потерявшегося в сегежском лесу мужчину искали с сиреной и ракетами
В поисках заблудившего дачника принимали участие добровольцы, полиция и пожарные
29 июля в 19.24 на пульт пожарно-спасательной службы города Сегежа поступил звонок с просьбой помочь найти мужчину, который потерялся в лесу в дачном кооперативе на озере Цилиндровое, сообщает источник, близкий к МЧС.
К добровольным помощникам на поиски заблудившегося дачника присоединились сотрудники полиции и пожарные.
В ходе поисковых работ была организована подача звуковых сигналов пожарной сиреной, так же в небо запускались осветительные ракеты.
Все принятые меры позволили мужчине выйти из леса им вернуться к родным.