Потерявшегося в сегежском лесу мужчину искали с сиреной и ракетами

29 июля в 19.24 на пульт пожарно-спасательной службы города Сегежа поступил звонок с просьбой помочь найти мужчину, который потерялся в лесу в дачном кооперативе на озере Цилиндровое, сообщает источник, близкий к МЧС.

К добровольным помощникам на поиски заблудившегося дачника присоединились сотрудники полиции и пожарные.

В ходе поисковых работ была организована подача звуковых сигналов пожарной сиреной, так же в небо запускались осветительные ракеты.

Все принятые меры позволили мужчине выйти из леса им вернуться к родным.