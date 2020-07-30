Пассажир выпал из движущейся машины под Петрозаводском

ДТП произошло на 16 километре дороги из Петрозаводска в Лососиное 29 июля, сообщает ГИБДД Карелии.

«По предварительным данным, в 16:30 во время движения автомобиля Ситроен Берлинго (под управлением 81-летнего водителя) 48-летний мужчина, располагавшийся на заднем сидении автомобиля, самостоятельно отстегнул ремень безопасности, открыв на ходу дверь, выпал из машины. Мужчина, получил травмы, ему оказана медицинская помощь»,

- сообщают в ГИБДД.

Это уже второй подобный случай за последние дни. 26 июля мужчина выпал из движущегося автомобиля в Кондопожском районе.