Петрозаводчанин покупал болонку в Интернете и остался без денег

Вчера в полицию Петрозаводска обратился 33-летний мужчина. Он сообщил, что его обманул мошенник. Горожанин рассказал свою историю, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Мужчина решил завести собаку. В Интернете он наткнулся на заманчивое объявление. Питомца можно было забрать недалеко, собака находилась якобы в Карелии. Тогда петрозаводчанин списался с продавцом, который попросил сразу перевести всю сумму за щенка - 16 800 рублей. Покупатель сделал это, но ему сказали, что платеж не прошел. Тогда мужчина повторил процесс и только потом догадался проверить баланс. Оказалось, что деньги списались дважды. Автор объявления перестал выходить на связь.

Полицеские выясняют обстоятельства случившегося. Уже ясно, что номер телефона лже-продавца зарегистрирован в Ростовской области.