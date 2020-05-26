Подросток совершил преступление в Петрозаводске

В полицию Петрозаводска 15 мая обратилась 36-летняя женщина. Она рассказала, что кто-то украл самокат ее дочери стоимостью 3500 рублей. Девочка на несколько минут оставила свой транспорт без присмотра на детской площадке, а когда вернулась, его там уже не было. Стражи порядка разобрались в деле, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Выяснилось, что к краже причастен 17-летний подросток. Он во всем признался и рассказал, что гулял с другом и заметил самокат. Не обнаружив хозяина, молодой человек забрал вещь себе, а затем продал за полцены.

Возбуждено уголовное дело о краже, ведется следствие.