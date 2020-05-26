Пожилой мужчина пострадал в ДТП в центре Петрозаводска

Стали известны подробности жесткого ДТП с участием пешехода, которое произошло в понедельник, 25 мая, в 22:41 на проспекте Ленина в Петрозаводске.

«На пересечении проспекта Ленина и улицы Герцена 24-летний водитель автомобиля «БМВ 520» совершил наезд на 73-летнего пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. С полученными травмами пешеход был доставлен в лечебное учреждение для оказания медицинской помощи»,

– говорится в сообщении ГИБДД по РК.

Напомним, видеокамеры социального проекта «Мой дом» компании «Ситилинк» и проекта «Мой город» от компьютерной сети «Сампо.ру» запечатлели момент ДТП. Судя по кадрам, пешеход от удара автомобиля пролетел несколько метров по воздуху.

Как сообщает Госавтоинспекция Карелии, с начала года на пешеходных переходах республики зарегистрировано 19 ДТП в которых 19 пешеходов (из них 3 ребенка) получили травмы. Более 70% таких ДТП произошло в Петрозаводске, где в 14 автонаездах получили травмы 12 взрослых пешеходов и двое детей.

Госавтоинспекция Карелии призывает всех участников дорожного движения быть предельно внимательными и соблюдать правила безопасности на проезжей части. При подъезде к пешеходным переходам водителю необходимо заранее снижать скорость, чтобы беспрепятственно остановить автомобиль в случае неожиданного выхода на проезжую часть пешехода.

Пешеходам необходимо быть осмотрительными и выходить на проезжую часть только после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход для них будет безопасен.