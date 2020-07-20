Житель Петрозаводска перевел мошенникам более миллиона рублей

Вчера в полицию Петрозаводска обратился 51-летний горожанин. Он рассказал, что мошенники выманили у него более миллиона рублей. Стражи порядка выяснили детали произошедшего, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Мужчина рассказал, что еще в начале июля ему позвонил, якобы, сотрудник службы безопасности банка. Звонивший сообщил о подозрительных действиях со счетами петрозаводчанина и посоветовал назвать ему данные карт и коды из смс-сообщений для ликвидации проблемы. Уже тогда деньги со счетов начали пропадать, но мужчина этого не заметил.

Вскоре ему позвонила девушка, рассказавшая, что два счета удалось отстоять, а с третьим возникли трудности. Она убедила мужчину снять наличные. В течение недели он каждый день отправлял на незнакомые счета по 150 тысяч рублей. Итоговый ущерб составил 1 180 000 рублей.

В банке, куда петрозаводчанин пришел за консультацией, ему посоветовали обратиться в полицию. Стражи порядка проводят проверку по факту сообщения.