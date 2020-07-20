Сотрудники Росгвардии задержали двух мужчин в Карелии

Вечером 18 июля сотрудникам Сегежского отдела вневедомственной охраны поступила информация о том, что в п. Надвоицы мужчина пытается проникнуть в квартиру через балкон, сообщает управление Росгвардии по РК.

Прибыв на место, росгвардейцы задержали 33-летнего местного жителя. Гражданин пояснил, что хотел поговорить со своими детьми. Мужчина был нетрезв, выражал свои эмоции с использованием нецензурной лексики. На законные требования сотрудников прекратить противоправные действия не реагировал и пытался убежать.

Поравоохранители, в соответствии с законодательством и складывающейся ситуацией, пришлось применить в отношении гражданина физическую силу и спецсредства – наручники.

Похожий случай произошел вечером 19 июля в Олонце. Там нетрезвый мужчина стучался в окна квартиры одного из домов и мешал людям отдыхать.

Правонарушитель успокоился лишь с приездом сотрудников вневедомственной охраны. Однако, 42-летний мужчина отказывался уходить и садиться в патрульную машину, несмотря на неоднократные законные требования росгвардейцев. Сотрудникам вневедомственной охраны также пришлось применить в отношении гражданина физическую силу и наручники.

Задержанные правонарушители переданы сотрудникам органов внутренних дел для дальнейшего разбирательства.