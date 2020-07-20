БОМЖ воровал еду с дач в Прионежском районе

В ОМВД России по Прионежскому району Карелии поступили заявления от владельцев дачных домов одного из садоводческих товариществ в районе Урозера, сообщает МВД по РК.

Из садовых домов были похищены в одном случае – продукты и нож, во втором – топор и припасы. Проникновение осуществлялось через окна, после снятия стекла.

Оперативники выяснили, что к кражам причастен 51-летний, ранее судимый, гражданин без определенного места жительства. Задержаный пояснил, что забирался в дома и собирал продукты – консервы, крупы, конфеты, хлеб. У него было несколько импровизированных стоянок в лесу, где он жил в последнее время.

Нож и топор изъяты полицейскими. Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 158 УК РФ. В настоящее время устанавливается причастность подозреваемого к совершению аналогичных краж на территории Кондопожского, Пряжинского и Прионежского районов.