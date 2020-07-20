Молодой человек отдохнул в сауне, продав чужой автомобиль

В полицию Петрозаводска обратился 40-летний гражданин и сообщил, что у него похитили автомобиль «Рено Логан», сообщает МВД по РК

Заявитель познакомился на улице с молодым человеком и предложил вместе выпить. На своем автомобиле он отвез нового приятеля в живописное местечко, а затем, напившись, заснул. Когда проснулся, обнаружил, что остался на природе один и без машины.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили местонахождение 27-летнего подозреваемого. Он признался, что чужое транспортное средство успел продать.

Как выяснилось, сначала молодой человек перегнал иномарку в Петрозаводск. Сам за руль не сел, но нашел водителя, который согласился помочь за деньги. В тот же день автомобиль был продан по объявлению за 20 тысяч рублей. Полученные деньги подозреваемый потратил на отдых в сауне.

В настоящее время машина изъята полицейскими. Возбуждено уголовное дело.