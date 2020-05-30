1,2 миллиона потерял житель Карелии при попытке сыграть на бирже

67-летний житель Петрозаводска лишился крупной суммы, попытавшись вложиться в игру на интернет-бирже. Ущерб составил более 1,2 миллиона рублей, сообщает МВД Карелии.

Пожилой мужчина обратился в петрозаводскую полицию с заявлением о том, что не может вернуть свои деньги. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что пенсионер решил приумножить свои накопления при помощи игры на популярной интернет-бирже. Он увидел объявление, которое обещало прибыль при минимальных вложениях. Оставив контакты на сайте, мужчина дождался телефонного звонка.

Пенсионеру объяснили, что необходимо зарегистрироваться, открыть счет в «личном кабинете», сделать первую инвестицию и ждать, когда вложения принесут прибыль. По словам звонивших, для игры на бирже не требуются специальные знания и опыт. Закрепленный за каждым игроком наставник направит и поможет в любой момент.

Петрозаводчанин предоставил необходимую для регистрации информацию и совершил первый перевод. В личном кабинете отображались суммы инвестиций, графики, котировки и прочая специальная информация. Однако, когда он решил вывести денежные средства, случился сбой. «Партнеры» пояснили, что за вывод средств необходимо заплатить комиссию.

Потерпевший согласился, но на этом расходы не закончились. Пришлось платить за перевод денег на карту, за обслуживание и закрытие счета. Пенсионер совершал переводы через банкоматы и онлайн приложение банка. Когда он признался, что накоплений у него не осталось, его собеседники перестали выходить на связь.

Петрозаводчанин обратился в полицию, проводится проверка по факту мошенничества. Полиция Карелии в очередной раз призывает не доверять управление своими сбережениями неизвестным лицам.