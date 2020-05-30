Музеи смогут пускать посетителей, а школы – проводить консультации

С 8 июня школы в Карелии могут проводить очные консультации для 11-классников, которые готовятся к ЕГЭ. Соответствующее распоряжение 29 мая подписал глава региона Артур Парфенчиков. Школьники будут заниматься группами не более 10 человек, по одному за партой, обязательно в масках и с предварительным измерением температуры. Классы необходимо дезинфицировать до и после занятий.

Некоторые послабления карантина вступают в силу с 1 июня. Так, открываются музеи для групп не более 10 человек. Обязательные условия – соблюдение социальной дистанции, использование масок и перчаток. Во всех районах республики, за исключением Олонецкого, разрешается розничная торговля. Также глава Карелии разрешил вести поисковую работу для установления имен погибших и пропавших без вести при защите Отечества. Поисковики могут работать группами до 10 человек, они должны использовать маски и соблюдать дистанцию.

Также, согласно губернаторскому распоряжению, в маленьких населенных пунктах численностью до 500 человек пожилые жители могут посещать магазины в любое время. В больших городах они по-прежнему имеют право закупаться лишь в период с 9 до 11 часов.

Еще одно изменение касается тех, кто приезжает со своих дач и загородных домов, находящихся в соседних с Карелией регионах. Таким гражданам теперь разрешается не проходить двухнедельную изоляцию, если передвигаются они на личном транспорте и не контактируют ни с кем, кроме проживающих совместно членов семьи.