Миллион рублей за сутки: столько украли мошенники у жителей Карелии

Накануне, о дистанционном хищении денежных средств в полицию заявили жители пяти районов республики, сообщает МВД по РК:

Петрозаводск – 6 пострадавших, сумма ущерба: 380 000 рублей;

Сортавальский район – 2 пострадавших, сумма ущерба: 244 000 рублей;

Олонецкий район – 1 пострадавшая, ущерб: 285 000 рублей;

Лоухский район - 1 пострадавшая, ущерб: 46 000 рублей;

Сегежский район - 1 пострадавшая, ущерб: 15 000 рублей.

Пятеро из одиннадцати заявителей – граждане младше 30 лет. Так, 29-летняя жительница карельской столицы перевела мошенникам более 274 000 рублей. Мнимые работники банка убедили безработную молодую женщину, что ее счет подвергается мошенническим атакам. По указанию звонивших она продиктовала коды из sms-сообщений, лишившись более 120 000 рублей, а потом взяла кредит и перевела эти средства на абонентские номера.

Такая схема обмана принесла аферистам в общей сложности 900 000 рублей.

Наименьший ущерб причинен 37-летнему петрозаводчанину. Он продавал в интернете серебряную монету. Перейдя по ссылке, присланной ему в мессенджере, продавец потерял всего 4 550 рублей.

Полиция Карелии предупреждает: не верьте незнакомцам, кем бы они вам не представлялись. Не переводите свои денежные средства по указке звонящих. Не берите кредиты, которые вам на самом деле не нужны. Проценты по ним банк не спишет и платить придется вам.