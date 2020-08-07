Гонщика Кирилла Сортланда не стали заключать под стражу

Участник смертельного ДТП, произошедшего в июне в Петрозаводске, Кирилл Сортланд находится на свободе. Для него не стали избирать меру пресечения в виде заключения под стражу после возбуждения уголовного дела.

Как уточнили нашему изданию в МВД по Карелии, дело возбуждено по статье 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». А эта статья не предусматривает заключения под стражу.

Также по имеющейся у нашего издания информации, у Сортланда после резонансного ДТП, в результате которого в больнице скончался 23-летний водитель «Дэу Матиз», не стали отбирать водительские права.

По информации издания ««Карелия. Ньюс»», в настоящее время МВД России проводит экспертизу автомобиля БМВ, на котором в тот роковой вечер передвигался Сортланд.

Напомним, известный блогер Илья Варламов посвятил несколько постов карельскому гонщику Сортланду. Первый пост блогера назывался довольно жестко - «Гопота за рулем убивает людей». В следующем посте Варламов размышлял над вопросом: почему дорожная полиция спрятала голову в песок, а Сортланд продолжил ездить так, как ему нравится.