Лихач проехал по Петрозаводску на скорости 180 километров в час

В паблике «ДТП Петрозаводск и Карелии» выложили 13-секундное видео – запись поездки по Комсомольскому проспекту в Петрозаводске. Ролик сопровождается комментарием: «Этот гонщик по бизнесу всё никак не может успокоиться. Куда ГАИ смотрит?»

На записи действительно виден хэштег «полетели по бизнесу». Этой фразу частенько использует петрозаводский предприниматель Кирилл Сортланд.

Спидометра в кадре не видно, но попутные машины автор видео обгоняет так, будто они стоят на месте. Более того, можно примерно подсчитать скорость движения. Президентское кадетское училище длиной 250 метров гонщик пролетел за 5 секунд. Это означает, что его скорость составляет примерно 180 километров в час.

Добавим, что Кирилл Сортланд сейчас является фигурантом уголовного дела по факту смертельного ДТП. 15 июня его машина протаранила легковушку «Дуэ», поворачивавшую на Комсомольский проспект. Водитель «Дэу» погиб.