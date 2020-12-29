29 декабря 2020, 17:34
Происшествия

Суд отправил Кирилла Сортланда в колонию общего режима

Сегодня Петрозаводский городской суд объявил приговор участнику резонансного ДТП на Комсомольском проспекте

Сегодня Петрозаводский городской суд вынес приговор по уголовному делу о резонансном ДТП на Комсомольском проспекте.

Суд признал Кирилла Сортланда виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшим по неосторожности смерть человека. Об этом сегодня сообщает прокуратура.

Суд отправил петрозаводчанина, который  неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения, в том числе за превышение скорости, в колонию общего режима. Сортланду предстоит провести там 3 года 2 месяца. Также его на три года лишили водительских прав. Приговор суда пока не вступил в законную силу.

Напомним, 14 июня в столице Карелии произошло трагическое ДТП. Столкнулись автомобили BMW, за рулем которого находился Сортланд, и автомобиль Daewoo Matiz, 23-летний водитель которого умер в больнице на следующий день. Установлено, что Сортланд разогнал свою иномарку до 176 км/ч.   

Ранее в этом сюжете:

Обвинение потребовало отправить Кирилла Сортланда в колонию-поселение
подробнее...
Дело гонщика Кирилла Сортланда будет рассматриваться в общем порядке
подробнее...
Кирилл Сортланд признал вину и готов возместить моральный вред
подробнее...
Суд решил не выпускать гонщика Кирилла Сортланда на свободу
подробнее...
Верховный суд Карелии оставил гонщика Сортланда под стражей
подробнее...
Гонщику Кириллу Сортланду предъявлено обвинение в причинении смерти
подробнее...
Кирилла Сортланда освободили из-под ареста безо всяких последствий
подробнее...
Адвокат Кирилла Сортланда изложил свою версию задержания гонщика
подробнее...
Кирилл Сортланд арестован по подозрению в употреблении наркотиков
подробнее...
Лихач проехал по Петрозаводску на скорости 180 километров в час
подробнее...
Гонщика Кирилла Сортланда не стали заключать под стражу
подробнее...
Против Кирилла Сортланда возбудили уголовное дело
подробнее...
Брат погибшего в ДТП петрозаводчанина обратится в Генпрокуратуру
подробнее...
«Пятый канал» рассказал о беспределе на дорогах Карелии
подробнее...
Варламов рассказал об опасном рецидивисте, терроризирующем Карелию
подробнее...
Скончался водитель, попавший в жесткое ДТП в Петрозаводске
подробнее...
Жесткое ДТП произошло поздним вечером в Петрозаводске
подробнее...
Обсудить
просмотр
180236
Метки: 
Кирилл Сортланд
новости петрозаводска
петрозаводский городской суд
прокуратура
ДТП
смертельная авария
ПДД
колония