Суд отправил Кирилла Сортланда в колонию общего режима

Сегодня Петрозаводский городской суд вынес приговор по уголовному делу о резонансном ДТП на Комсомольском проспекте.

Суд признал Кирилла Сортланда виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшим по неосторожности смерть человека. Об этом сегодня сообщает прокуратура.

Суд отправил петрозаводчанина, который неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения, в том числе за превышение скорости, в колонию общего режима. Сортланду предстоит провести там 3 года 2 месяца. Также его на три года лишили водительских прав. Приговор суда пока не вступил в законную силу.

Напомним, 14 июня в столице Карелии произошло трагическое ДТП. Столкнулись автомобили BMW, за рулем которого находился Сортланд, и автомобиль Daewoo Matiz, 23-летний водитель которого умер в больнице на следующий день. Установлено, что Сортланд разогнал свою иномарку до 176 км/ч.