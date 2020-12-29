Житель Петрозаводска захотел купить коньки и лишился денег

В полицию Петрозаводска обратился 42-летний мужчина. Он рассказал, что у него обманным путем украли деньги, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Выяснилось, что горожанин решил купить коньки через Интернет. На популярной платформе он нашел объявление, списался с продавцом и обговорил детали сделки. Договорились на цене в 17 тысяч рублей вместе с доставкой из Череповца. Петрозаводчанин перевел деньги продавцу, но товар так и не получил - его собеседник перестал выходить на связь.

Полиция проводит проверку по заявлению горожанина, по ее итогам будет принято процессуальное решение. Фото mk.ru