Водители рискнули безопасностью маленьких пассажиров сегодня утром

Утром 29 декабря инспекторы ГИБДД контролировали, как родители-водители перевозят маленьких пассажиров.

Сотрудники ГИБДД останавливали автомобили возле детского сада №121 на улице Хейкконена в Петрозаводске.

Оказалось, что не все водители соблюдают правила перевозки малышей. Так, инспекторы пресекли два нарушения. Пятилетние дети перевозились без детских удерживающих устройств и не были пристегнуты ремнями безопасности. Автомобилистам грозит штраф в размере 3000 рублей. (фото 1gai.ru)