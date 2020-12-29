29 декабря 2020, 16:27
Происшествия

Водители рискнули безопасностью маленьких пассажиров сегодня утром

Нарушившим правила перевозки детей автомобилистам придется заплатить штраф

Утром 29 декабря инспекторы ГИБДД контролировали, как родители-водители перевозят маленьких пассажиров.

Сотрудники ГИБДД останавливали автомобили возле детского сада №121 на улице Хейкконена в Петрозаводске.

Оказалось, что не все водители соблюдают правила перевозки малышей. Так, инспекторы пресекли два нарушения. Пятилетние дети перевозились без детских удерживающих устройств и не были пристегнуты ремнями безопасности. Автомобилистам грозит штраф в размере 3000 рублей. (фото 1gai.ru)

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