Женщину с окровавленным ножом задержали на месте убийства в Карелии

Конфликт мужчины с сожительницей закончился смертью в Медвежьегорске. Убийство было совершено в июле 2020 года.

По версии Следкома Карелии, пара выпивала. Во время застолья между мужчиной и женщиной вспыхнул конфликт. Как предполагают следователи, 33-летняя женщина напала на мужчину и причина ему ранения ножом. Потерпевший скончался, женщину задержали на месте преступления.

Женщина находится под стражей. Ей предъявлено обвинение. Уголовное дело об убийстве направлено на рассмотрение в суд. Женщине может грозить до 15 лет лишения свободы. (фото 35media.ru)