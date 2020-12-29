29 декабря 2020, 16:02
Происшествия

Женщину с окровавленным ножом задержали на месте убийства в Карелии

33-летней обвиняемой в убийстве сожителя грозит до 15 лет лишения свободы

Конфликт мужчины с сожительницей закончился смертью в Медвежьегорске. Убийство было совершено в июле 2020 года.

По версии Следкома Карелии, пара выпивала. Во время застолья между мужчиной и женщиной вспыхнул конфликт. Как предполагают следователи, 33-летняя женщина напала на мужчину и причина ему ранения ножом. Потерпевший скончался, женщину задержали на месте преступления.

Женщина находится под стражей. Ей предъявлено обвинение. Уголовное дело об убийстве направлено на рассмотрение в суд. Женщине может грозить до 15 лет лишения свободы. (фото 35media.ru)

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Метки: 
следком Карелии
Медвежьегорск
уголовное дело
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новости Карелии
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