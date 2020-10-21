21 октября 2020, 14:15
Происшествия

Суд решил не выпускать гонщика Кирилла Сортланда на свободу

Обвиняемый в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека, останется под стражей до конца ноября

Бизнесмен Кирилл Сортланд, получивший скандальную известность после резонансного ДТП на Комсомольском проспекте в Петрозаводске, все еще остается под стражей.

Его защитник не может добиться изменения меры пресечения. Брат погибшего после аварии молодого человека сообщил Gubdaily.ru о том, что Петрозаводский городской суд продлил гонщику заключение до 24 ноября.

Напомним, ранее городской суд заключил обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека, под стражу до 24 октября. Верховный суд Карелии эту меру оставил без изменения. 

Адвокат гонщика Леонид Автухович в беседе со «Столицей на Онего» сказал, что защита предлагала заменить арест ограничениями. Например, запретом на выход в Интернет или запретом на вождение автомобиля. По мнению адвоката, держать его клиента в заключении не имеет смысла, так как Сортланд признает вину и с места аварии не скрывался. Однако суд придерживается другого мнения.

«Мы ведь и компенсацию пострадавшим предлагали, но они отказываются, при этом подали иск, хотят получить 20 миллионов рублей за ДТП», - цитирует здание Автуховича.

Напомним, 14 июня на Кукковке произошла смертельная авария. Столкнулись автомобили BMW, которым управлял Сортланд, и Daewoo Matiz, водитель которого скончался в больнице. 27 июня было возбуждено уголовное дело, велась автотехническая экспертиза. Также Сортланд был арестован по подозрению в употреблении наркотиков и за неповиновение полиции. Через трое суток был отпущен.

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