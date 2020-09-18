Гонщику Кириллу Сортланду предъявлено обвинение в причинении смерти

Сегодня, 18 сентября, арестован 29-летний петрозаводский бизнесмен, гонщик Кирилл Сортланд, известный после смертельного ДТП летом 2020 года. Эту информацию подтвердили порталу «Петрозаводск говорит» в Петрозаводском городском суде и МВД.

Следственным управлением УМВД Петрозаводска ему предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Напомним, смертельная авария произошла 14 июня 2020 года. Сортланд, управляя автомобилем BMW на Комсомольском проспекте в Петрозаводске, совершил столкновение с Daewoo Matiz. В результате ДТП 23-летний водитель малолитражки скончался в больнице.



27 июня было возбуждено уголовное дело, велась автотехническая экспертиза, которая сейчас завершилась.



«После предъявления обвинения следствием направлено ходатайство в суд об избрании меры пресечения. Сегодня, 18 сентября 2020 года, в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - отмечают в МВД.



По нашим данным, он арестован до 24 октября. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, несколько дней назад Сортланд был арестован по подозрению в употреблении наркотиков и за неповиновение полиции. Через трое суток был отпущен.

Громкое ДТП попало в поле зрения известного российского блогера Ильи Варламова. Первый пост о происшествии назывался довольно жестко – «Гопота за рулем убивает людей».