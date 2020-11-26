26 ноября 2020, 20:37
Происшествия

Дело гонщика Кирилла Сортланда будет рассматриваться в общем порядке

Любителю высоких скоростей грозит до 5 лет лишения свободы

В городском суде продолжается процесс по делу гонщика Кирилла Сортланда, которого обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть 23-летнего молодого человека. Напомним, гонщик Сортланд стал участником резонансного ДТП на Комсомольском проспекте 14 июня. Мужчина разогнался на  BMW до 176 км/ч, произошло столкновение с автомобилем Daewoo Matiz, водитель которого впоследствии умер. Обвиняемому лихачу уже несколько раз продяли меру пресечения в виде содержания под стражей. В последний раз – до 5 марта.

По сообщению «ГТРК Карелия», гонщик просил рассматривать уголовное дело в особом порядке, что подразумевает под собой упрощенную процедуру, при которой рассмотрение дела проводится без исследования и оценки доказательств, собранных по делу. В таком случае подсудимому могло грозить наказание, не превышающее двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление.

Как пояснил Gubdaily.ru адвокат потерпевшей стороны Владимир Буров, в таком случае максимальное наказание для Сортланда равнялось бы приблизительно 3 годам и 8 месяцам лишения свободы. По информации «ГТРК Карелия», сторона потерпевшего оказалась против. Дело гонщика будет рассматриваться в общем порядке.

Сортланду грозит до 5 лет лишения свободы. Родственники погибшего заявили гражданские иски на сумму более 20 миллионов рублей. Сам гонщик свою вину признал. 

Следующее заседание Петрозаводского городского запланировано на 11 декабря.

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