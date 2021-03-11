Верховный суд Карелии повысил штраф Сортланду за смертельное ДТП

11 марта в Верховном суде Карелии рассматривали апелляцию по уголовному делу гонщика Кирилла Сортланда, участника резонансной аварии на Кукковке. Напомним, в июне 2020 года в результате столкновения автомобилей Daewoo Matiz и BMW, за рулем которого находился Сортланд, погиб 23-летний водитель «Матиза».

В конце декабря прошлого года суд отправил петрозаводчанина, который ранее привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД, в колонию общего режима на 3 года и 2 месяца. Также он должен выплатить 4 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда. Вдобавок его на три года лишили водительских прав.

Сторона защиты решила оспорить приговор. Потерпевшая сторона также подала апелляцию, так как не согласилась с размером компенсации морального вреда, сообщает телекомпания «Сампо ТВ 360°».

В итоге Верховный суд увеличил штраф Сортланду на 200 тысяч рублей. В остальной части приговор оставили в силе.