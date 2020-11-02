Кирилл Сортланд признал вину и готов возместить моральный вред

Согласно материалам уголовного дела, 14 июня 2020 г. обвиняемый, управляя технически исправным автомобилем, вел свое транспортное средство со скоростью 176 км/ч, тогда как, согласно ПДД, в населенных пунктах скорость не должна превышать 60 км/ч.

Двигаясь на огромной скорости, мужчина совершил столкновение с автомобилем Daewoo Matiz под управлением 23-летнего водителя, который после этого в крайне тяжелом состоянии был доставлен больницу, где на следующий день от полученных травм скончался.

Прокуратура г. Петрозаводска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, сообщается на сайте ведомства. Кирилл Сортланд обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Наказание – до 5 лет лишения свободы.

В ходе расследования уголовного дела обвиняемый полностью признал свою вину, сообщил, что готов возместить причиненный моральный вред. Близкими родственниками погибшего в адрес виновника аварии заявлены гражданские иски на сумму более 20 миллионов рублей.

После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Петрозаводский городской суд для рассмотрения по существу.

Напомним, что «Петрозаводск говорит» неоднократно писал об этом резонансном ДТП.

14 июня на Кукковке произошла смертельная авария. Столкнулись автомобили BMW, которым управлял Сортланд, и Daewoo Matiz, водитель которого скончался в больнице. 27 июня было возбуждено уголовное дело, велась автотехническая экспертиза. Также Сортланд был арестован по подозрению в употреблении наркотиков и за неповиновение полиции. Через трое суток был отпущен.

Громкое ДТП попало в поле зрения известного российского блогера Ильи Варламова. Первый пост о происшествии назывался довольно жестко – «Гопота за рулем убивает людей».

Затем Петрозаводский городской суд заключил обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека, под стражу до 24 октября. Верховный суд Карелии эту меру оставил без изменения. Позже горсуд продлил гонщику заключение до 24 ноября.

Фото с сайта ДТП ПТЗ