02 ноября 2020, 19:02
Общество

В Кондопожском районе поисковики обнаружили останки бойца РККА

Имя погибшего в Карелии солдата установить не удастся

2 ноября при проведении работ в Кондопожском районе, бойцы поискового отряда «Карельский рубеж» КРОФ "Эстафета поколений", Максим Едошин и Игорь Нилов в стрелковой ячейке обнаружили останки красноармейца, сообщает паблик «Поисковое движение Карелии».

Павший в 1941 году воин навсегда останется безымянным, так как солдатского медальона и подписных предметов при нем не было.

Фото из группы Поисковое движение Карелии

Поисковики Максим Едошин и Игорь Нилов

Обсудить
просмотр
177127
Метки: 
Карелия
Кондопожский район
война поисковики
поисковая работа
поисковики