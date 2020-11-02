Администрация города не будет отказываться от требований к вывескам

Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации города Никита Стрельников прокомментировал решение второго апелляционного суда общей юрисдикции, отменившего Требования к установке вывесок на фасадах зданий, строений и сооружений на территории Петрозаводского городского округа, сообщается на сайте мэрии

Очень много было консультаций с представителями общественности, мы учитывали мнение архитектурного сообщества, какие направления наиболее актуальны по габаритным размерам, много было дискуссий, обсуждений, предложений, результатом которых стал этот документ. В решении суда возникли претензии с точки зрения того, что процедурно не все мероприятия были выполнены. К самой редакции документа у суда замечаний нет. Поэтому мы в кратчайшие сроки планируем возобновить процедуру утверждения этого документа в соответствии с решением суда. Мы будем его утверждать для того, чтобы продолжать начатую работу. Я думаю, все видят положительный эффект для визуального восприятия нашего города в сравнении с тем, что было раньше,

– пояснил Никита Стрельников

Напомним, с момента вступления летом 2019 года в силу Решения Петрозаводского городского Совета от 05.06.2019 N 28/24-479 «Об утверждении требований к установке вывесок на фасадах зданий, строений и сооружений на территории Петрозаводского городского округа» сотрудниками Администрации проводилось информирование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей о новых требованиях. Так, организациям, осуществляющим предпринимательскую деятельность, вручено более 800 информационных писем о необходимости приведения вывесок в соответствие к требованиям. В результате, только в центре было заменено более 350 вывесок.

Напомним, что Второй апелляционный суд в Санкт-Петербурге отменил решение Петросовета, на основании которого бизнесмены должны были устанавливать рекламные вывески только по определенным правилам. «Петрозаводск говорит» писал об этом.