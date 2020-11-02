Более 60 человек с ОРВИ за неделю госпитализировано в Карелии

За прошедшую неделю в Карелии зарегистрировали 5458 случаев заболевания ОРВИ. Госпитализировано с диагнозом ОРВИ за прошедшую неделю 64 человека.

Уровень заболеваемости выше эпидемического порога на 13,8%. Заболевших много среди взрослых. Среди детей заболеваемость ниже эпидпорога. В сравнению с предыдущей неделей отмечается подъем заболеваемости ОРВИ на 8,6% (433 случая). Много заболевших в Лахдепохском районе и Костомукше.

В Петрозаводске зарегистрировано 2961 случай заболевания ОРВИ, что ниже эпидпорога на 7,7%. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость выше на 6,3% (177 случаев). Из-за повышенной заболеваемости ОРВИ и гриппом приостановлена деятельность восьми классов в шести школах Петрозаводска - 2, 3, 11, 36, 46, лицее №1.

При обследовании больных ОРВИ выделены респираторно-синцитиальный вирус и риновирусы. (фото total.kz)