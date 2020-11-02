Петрозаводчан попросили не выносить мусор на каменные площадки

В Петрозаводске установили 12 новых каменных контейнерных площадок, однако чиновники пока не приняли объекты.

Сейчас рабочие исправляют последние замечания и восстанавливают благоустройство прилегающих территорий, сообщили в мэрии. После этого начнется приемка и сдача площадок в эксплуатацию.

Каменные конструкции появились на улицах Антикайнена (у дома № 27), Антонова (у домов № 7 и № 9А), Маршала Мерецкова (у домов № 3 и № 21), Софьи Ковалевской (у дома № 9), Энгельса (у домов № 11 и № 17), Шотмана (в районе водонапорной башни и парка Железнодорожников), а также на Лесном проспекте (у дома № 31).

Горожан просят до ввода в эксплуатацию площадок выкидывать мусор в размещенные рядом контейнеры. Петрозаводчан просят не складировать ТКО внутрь конструкций или около них. (фото пресс-центр администрации города)