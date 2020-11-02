Лукина: «Россияне бегут из мегаполисов в Карелию от коронавируса»

Спрос на туристические услуги в нашем регионе превысил предыдущие сезоны. Даже в октябре гостиницы Карелии заняты, и люди, умеющие работать на «удаленке», не спешат возвращаться домой.

Как только были сняты ограничительные меры по передвижению, с 1 июня на Севере и с 15 июня по всей территории республики, к нам действительно приехало очень большое количество людей. В основном это самостоятельные туристы, неорганизованные, но которые бежали из городов после заключения в квартирной самоизоляции.

Обычно путешествия в Карелию люди откладывают на так называемый «второй отпуск». То есть «первый отпуск» – это обязательно на море, а второй – он для души и для развития собственного интеллекта. И тут лучше Карелии в России вряд ли что придумаешь. Об этом – наше видео.