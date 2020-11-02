По всей Карелии на этой неделе будут отключать электричество

Сотрудники «Прионежской сетевой компании» проводят в эти дни неотложные работы на энергетических объектах Карелии, подготавливая их к зиме. Об этом сообщает официальный Интернет-портал республики.

На этой неделе - со 2 по 6 ноября (кроме 4 ноября) - будут производиться временные отключения электричества в разных районах Карелии. Отключения затронут Кондопожский, Кемский, Лоухский, Олонецкий, Прионежский, Медвежьегорский, Сортавальский, Лахденпохский и Сегежский районы.

С полным подробным графиком можно ознакомиться по ссылке. Энергетики просят прощения у жителей республики за временные неудобства.