02 ноября 2020, 15:04
Общество

По всей Карелии на этой неделе будут отключать электричество

Энергетики готовят электрические сети республики к работе в зимний период

Сотрудники «Прионежской сетевой компании» проводят в эти дни неотложные работы на энергетических объектах Карелии, подготавливая их к зиме. Об этом сообщает официальный Интернет-портал республики.

На этой неделе - со 2 по 6 ноября (кроме 4 ноября) - будут производиться временные отключения электричества в разных районах Карелии. Отключения затронут Кондопожский, Кемский, Лоухский, Олонецкий, Прионежский, Медвежьегорский, Сортавальский, Лахденпохский и Сегежский районы.

С полным подробным графиком можно ознакомиться по ссылке. Энергетики просят прощения у жителей республики за временные неудобства.

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«Прионежская сетевая компания»
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