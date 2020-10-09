Верховный суд Карелии оставил гонщика Сортланда под стражей

Обвиняемый в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека, Кирилл Сортланд останется под стражей.

Такое решение сегодня принял Верховный суд Карелии после рассмотрения апелляционной жалобы Леонида Автуховича, защитника петрозаводского бизнесмена. Тем самым, ВС не стал менять решение городского суда, который ранее заключил Сортланда под стражу до 24 октября.

Адвокат не согласен с вынесенным решением, так как считает, что при избрании меры пресечения были нарушены установки Пленума Верховного суда. Защитник намерен обжаловать решение в кассационном суде. Об этом Автухович заявил в беседе с изданием Gubdaily.ru. Также со слов адвоката, изначально при избрании меры пресечения он просил применить залог в полмиллиона рублей, но суд решил, что Сортланд в период следствия может совершить правонарушения, и поместил его под стражу.

Напомним, 14 июня на Кукковке произошла смертельная авария. Столкнулись автомобили BMW, которым управлял Сортланд, и Daewoo Matiz, водитель которого скончался в больнице. 27 июня было возбуждено уголовное дело, велась автотехническая экспертиза. Также Сортланд был арестован по подозрению в употреблении наркотиков и за неповиновение полиции. Через трое суток был отпущен.