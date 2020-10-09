В Карелии подешевели продукты и подорожал бензин

Карелиястат сообщил свежие данные о стоимости минимального набора продуктов питания в республике. Так, в сентябре 2020 года она составила 4976 рублей в расчете на одного человека в месяц.

По сравнению с августом этот показатель снизился на 2,8%. С начала года он вырос на 5,5%.

Что касается топлива, то в сентябре литр автомобильного бензина, в среднем, стоил 45,52 рубля. По сравнению с августом цены выросли на 0,1%, с начала года - на 3,4%.