Традиционная осенняя ярмарка «Урожай 2020» открылась на Древлянке

Сегодня в Петрозаводске открылась традиционная осенняя ярмарка «Урожай 2020», сообщает на своей странице в соцсети Артур Парфенчиков.

В своем сообщении он опубликовал фото с места событий.

В этом году ярмарка проходит на новой площадке – у торгового центра «Lotos Plaza».

Фермеры и крупные сельхозпредприятия привезли в Петрозаводск то, что вырастили этим летом. Есть здесь и мясные, молочные, рыбные, деликатесы на любой вкус и, конечно, мёд.

Торговые ряды уже работают, сегодня в 16.00 состоится праздничное открытие ярмарки.