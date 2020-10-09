Четверо пьяных водителей отстранены от управления в Петрозаводске

За прошедшие сутки в Петрозаводске сотрудники ГИБДД отстранили от управления транспортом четверых пьяных водителей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Судьбу нарушителей решит суд. Им грозит лишение прав на полтора-два года и штраф в 30 тысяч рублей.

Всего с начала года в карельской столице были выявлены более 500 нетрезвых автомобилистов. В Госавтоинспекции просят водителей помнить о том, что пьяная езда может привести к трагедии.

ГИБДД призывает граждан сообщать о фактах нетрезвого вождения в дежурную группу по телефонам: 715-900, 78-44-44.