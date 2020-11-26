Подросткам грозит до 7 лет лишения свободы за покатушки на скутере

Двух подростков в Карелии обвинили в угоне. Как считают в Следкоме по Карелии, молодые люди в июне 2020 года угнали скутер «Хонда» в поселке Чупа в Лоухском районе.

Ночью они откатили припаркованный скутер от подъезда, завели и стали кататься по поселку. Видимо, накатавшись, молодые люди бросили его на улице. При этом на скутере после таких покатушек появились повреждения.

Дело об угоне дошло до суда. Молодым людям грозит до семи лет лишения свободы. (фото: myslo.ru)