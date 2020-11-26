Жителя Карелии отправили в колонию за покушение на убийство приятеля

18-летнего жителя Карелии осудили по обвинению в покушении на убийство.

Как установил Кемский городской суд, молодой человек в июле был на рыбалке с друзьями. Компания выпивала. В какой-то момент молодой человек вспомнил, что один из его товарищей свидетельствовал против него по делу о кражах и угонах. На этой почве между товарищами вспыхнула ссора.

Молодой человек стал угрожать, а затем перешел от слов к делу. Он ударил ножом оппонента в грудь, сообщает прокуратура. Потерпевший оказал сопротивление и остался жив.

В суде молодой человек признал вину частично. Он пояснил, что не намеревался убивать товарища. Но доказательства гособвинения указывали на обратное.

В результате суд назначил молодому человеку наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в силу. (фото rabochy-put.ru)