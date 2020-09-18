Молодого жителя Карелии посадили за вымогательство и рукоприкладство

В Сортавале за вымогательство и причинение вреда здоровью средней тяжести осужден 23-летний местный житель. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Мужчина, употребляющий наркотики, узнал, что его знакомый распространяет запрещенные вещества. Он начал шантажировать товарища, обещая всем рассказать о его занятиях. Угрозы сопровождались насилием. В итоге потерпевший отдал вымогателю мобильник, телевизор и деньги - общий ущерб составил около 40 тысяч рублей.

Помимо этого, в феврале этого года мужчина избил другого знакомого, причинив ему двойной перелом челюсти. Пострадавшему потребовалось длительное лечение.

У фигуранта этих дел уже был условный срок. В итоге суд отправил его в колонию общего режима на пять с половиной лет. Кроме того, осужденный должен будет заплатить потерпевшим 280 тысяч рублей в качестве возмещения морального вреда.