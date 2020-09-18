Житель Карелии получил второе гражданство и не сообщил о нем в органы

По версии следствия, обвиняемый, являясь гражданином Российской Федерации, получил гражданство другого государства, после чего не подал письменное уведомление о его наличии в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции, сообщает СУ СК Карелии.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Преступление, предусмотренное ст. 330.2 УК РФ (неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина Российской Федерации гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного действительного документа, подтверждающего право на его постоянное проживание в иностранном государстве) наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года либо обязательными работами на срок до четырехсот часов.