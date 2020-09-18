Взломщиков банкоматов из Карелии будут судить в Вологодской области

Двое жителям Карелии пойдут под суд в Вологодской области, сообщает сайт "МВД Медиа".

В ходе следствия установлено, что обвиняемые специализировались на взломе банкоматов.

Злоумышленники действовали в составе группы, в которую также входил житель г. Петрозаводска. Мужчина погиб в октябре 2019 года, когда со своими подельниками пытался вскрыть банкомат в доме № 18 на ул. Моченкова г. Череповца.

Одного из участников преступления задержали сотрудники ГИБДД в Вашкинском районе Вологодской области. Другого – в Республике Карелия. По решению Череповецкого городского суда фигурантам была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Сотрудниками следственной части Следственного управления УМВД России по Вологодской области установлено, что данная группа причастна к ряду взломов банкоматов на территории Череповца, Вологды и Костромы. Общий ущерб, причинённый финансовым учреждениям, превысил 6,5 миллиона рублей.

В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд.

Злоумышленникам предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», ч. 2 ст. 167 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное уничтожение или повреждение имущества», ч. 3 ст. 223.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств» и ч. 3 ст. 222.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств».

Ранее "Петрозаводск говорит" писал о том, что петрозаводчанин погиб при взрыве банкомата в Череповце. Тогда мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, используя для кражи газовое оборудование.

А также о том, как расследуя смертельный взрыв в банке, сотрудники правоохранительных органов Вологодской области вышли на подельников погибшего грабителя и задержали банду взломщиков банкоматов из Карелии