Женщину убили кирпичом на улице в Карелии

В Кеми закончено расследование уголовного дела в отношении 57-летнего мужчины. Его обвиняют в причинении смерти женщине и в причинении легкого вреда здоровью мужчине, сообщает пресс-служба Следкома.

По данным следствия, трагедия произошла в июне. Подозреваемый, будучи пьяным, на улице поссорился с малознакомыми мужчиной и женщиной. Он напал на них с кирпичом и нанес травмы различной степени тяжести.

Людей нашли лежащими на земле без сознания прохожие. Они были доставлены в больницу. В медицинском учреждении женщина умерла. Травмы, нанесенные мужчине, были квалифицированы как легкий вред здоровью.

Подозреваемый был арестован. Материалы дела направлены в суд. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.