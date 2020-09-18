Молодой житель Карелии попал под следствие после поездки в такси

В понедельник в полицию Пудожа обратилась 61-летняя горожанка. Она рассказала, что забыла в такси сумочку с документами и кошельком. Водитель автомобиля сообщил, что ничего в салоне не находил. Стражи порядка разобрались в ситуации, информирует пресс-служба МВД по РК.

Под подозрение попал 32-летний мужчина. В тот день он также решил совершить поездку на такси. В машине он нашел оставленную вещь и забрал ее себе. В сумочке молодой человек обнаружил 6 тысяч рублей, которые потратил на алкоголь. Остальные вещи изъяли полицейские.

Ранее мужчина не преступал закон. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.