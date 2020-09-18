Поиск очевидцев: водитель сбил пешехода и скрылся с места ДТП

Наезд на пешехода произошел позавчера на перекрестке у «Калевалы».

Кроме того, разыскивается водитель, едва не сбивший пешехода на Первомайском проспекте.

Происшествие 1

17 сентября в 19.17 на перекрестке пр. Первомайский — ул. Ленинградская неустановленный водитель на автомобиле "Рено Логан" совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

Происшествие 2

18 сентября в 08.37 в районе дома № 64 по Первомайскому проспекту водитель автомобиля «Рено Логан» не предоставил преимущества в движении пешеходу, переходившему проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

По данным фактам Госавтоинспекция Петрозаводска проводит проверку и просит помощи в установлении государственных регистрационных знаков автомобилей.

Всех, кто располагает информацией или записями с видеорегистратора, просим связаться с дежурной группой ГИБДД по телефону 715-900, 78-44-44.