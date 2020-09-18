Петрозаводчанке грозит срок за экстремистские призывы в соцсетях

В отношении жительницы Петрозаводска за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности возбуждено уголовное дело, сообщает УФСБ России по Республике Карелия.

«В материалах дела, переданных Центром по противодействию экстремизму МВД по Республике Карелия, имеются сведения о том, что фигурантка дела, используя свой аккаунт социальной сети «ВКонтакте», разместила на страницах различных региональных и федеральных интернет-сообществ комментарии и тексты, содержащие призывы к осуществлению агрессивных, враждебных и насильственных действий по отношению к представителям кавказских, закавказских и среднеазиатских национальностей»,

– говорится в сообщении.

Наказание за данное преступление предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.