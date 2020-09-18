Жители Марокко искали лучшей жизни, а попали в карельскую тюрьму

15 сентября вышли на свободу двое жителей Марокко, которые в декабре прошлого года пытались бежать в Евросоюз. Для этого они приехали в Россию, в Карелию и пытались пересечь границу в Лахденпохском районе, сообщает УФСБ по Карелии.

При попытке пересечения границы граждан задержали.

«Граждане Марокко признались, что прибыли в Россию с единственной целью – незаконно пересечь Государственную границу РФ и попасть на территорию Евросоюза с целью получения там статуса беженцев», - сообщает УФСБ.

В мае состоялся суд, который приговорил их к лишению свободы сроком на 1 год и 2 месяца каждому с отбыванием наказания в колонии общего режима.

«С учетом проведенного времени в СИЗО осужденные выпущены на свободу 15 сентября 2020 года. В настоящее время правоохранительными органами осуществляется контроль за выездом указанных иностранцев с территории Российской Федерации», - отмечает ведомство.