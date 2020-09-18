Петрозаводчанин лишился денег, скачав лже-банковское приложение

В полицию Петрозаводска обратился 28-летний горожанин и заявил, что неожиданно для себя стал жертвой мошенников, сообщает МВД Карелии.

Мужчине позвонили и сообщили, что с его кредитной карты пытаются похитить средства. Лже-работники банка пояснили, что есть два выхода из данной ситуации. Первый – они заблокируют его карту на полгода. Срок достаточно большой и якобы выплачивать проценты не удастся: долг будет только расти. А при выборе второго варианта нужно будет только скачать приложение удаленного доступа к смартфону. И тогда «менеджеры» с разрешения петрозаводчанина переведут все средства с его счета на другой, новый, будто бы специально созданный для него. Горожанин выбрал второй вариант.

Затем петрозаводчанин в реальном времени наблюдал, как мошенники переводят деньги с его кредитной карты. И только через некоторое время проверил: нового счета у него не появилось.

Тогда мужчина понял, что его обманули телефонные аферисты и обратился в полицию. У него похитили более 143 000 рублей. Проводится проверка.

Полиция Карелии предупреждает: не верьте всему, что вам говорят по телефону. Если вас встревожил звонок «работника банка», то положите трубку и успокойтесь. Второй правильный шаг - набрать номер телефона, указанный на вашей банковской карте или посетить офис банка лично.