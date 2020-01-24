Полицейские Череповца задержали банду взломщиков банкоматов из Карелии

Расследуя смертельный взрыв в банке, сотрудники правоохранительных органов Вологодской области вышли на подельников погибшего грабителя, которые, как и погибший подозреваемый, оказались родом из Карелии. Сейчас оба фигуранта дела находятся под стражей. Полицейские проверяют их на причастность к другим преступлениям, сообщает severinform.ru

Речь идет о происшествии, которое случилось в октябре 2019 года, в Череповце, в банковском мини-офисе, на улице Моченкова. Мужчина - пытался вскрыть банкомат с помощью газового оборудования, но не рассчитал силу давления, из-за чего произошел взрыв. В результате грабитель погиб на месте. Аппарат остался не поврежденным. Видео взрыва, которое попало в объектив камер банка, можно посмотреть здесь.

Расследуя преступление, сотрудники полиции выяснили, что взломщик действовал не один: группа приехала к месту на автомобиле. Оперативники смогли установить марку и номер транспортного средства и объявили его в розыск. Автомобиль задержали в Вашкинском районе, а подозреваемого, передвигавшегося на нем доставили в отдел полиции в Череповце. Им оказался 37-летний житель Карелии.

Оперативники сделали запросы в соседние регионы на предмет схожих преступлений. Так, несколькими месяцами ранее подобная кража произошла в Костроме. Тогда преступникам сопутствовала удача: им удалось похитить 87 тысяч рублей. По следам ДНК, оставленными ими на месте взрыва, полицейские смогли установить, что действовал тот же преступник, который погиб в Череповце.

Собрав всю информацию, вологодские оперативники пришли к выводу, что группировка действовала, как минимум в трех городах: в Вологде, Череповце и в Костроме. Полицейские отправились в командировку в соседний регион. Изучая информацию на местах, при сотрудничестве с коллегами из Петрозаводска, сотрудникам УМВД по г. Череповцу удалось задержать третьего участника группировки. Им оказался 36-летний житель Петрозаводска.