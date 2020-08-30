Число больных коронавирусом в мире превысило 25 миллионов

Коронавирусом на планете заразились более 25 миллионов человек. Такие данные приводит американский университет Джонса Хопкинса, который ведет подробную статистику по числу заболевших и умерших от инфекции, сообщает РБК.



По состоянию на десять часов утра, коронавирусом заразились 25 009 250 жителей Земли. При этом число умерших от COVID-19 приближается к отметке 843 тысячи.



Лидером по числу заболевших являются США: на них приходится около четверти (5,9 миллиона) от всех случаев заражения в мире. Далее следуют Бразилия (3,8 миллиона) и Индия (3,5 миллиона). Четвертую строчку занимает Россия (982 тысячи заболевших), а на пятом месте разместился Перу (639 тысяч).



По показателю смертности от коронавируса первое место также занимают США: там из-за инфекции скончались 182,7 тысячи человек. Россия находится на 12-м месте: в стране умерли более 17 тысяч человек.

Напомним, в Карелии по состоянию на 30 августа коронавирусом заразились 3130 человек. Зарегистрировано 29 летальных случаев.