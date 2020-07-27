Против Кирилла Сортланда возбудили уголовное дело

В пятницу против петрозаводского предпринимателя и уличного гонщика заведено уголовное дело, сообщает телеканал Рен-ТВ.

В июньском ДТП, в котором участвовал BMW Кирилла Сортланда, он на огромной скорости буквально разорвал на части маленький Daewoo Matiz, погиб человек. Трагедию запечатлела камера наружного наблюдения. Сам Сортланд даже после фатального ДТП продолжил хвалиться в соцсетях скандальными видео своих опасных заездов.

Теперь, автохулиган все-таки стал фигурантом уголовного расследования о нарушении правил дорожного движения, что повлекло смерть человека.

Напомним, что «Петрозаводск говорит» неоднократно писал о ситуации вокруг этого резонансного ДТП.

Житель Петрозаводска Кирилл Сортланд в июне стал участником смертельной аварии на Кукковке. В результате столкновения автомобилей БМВ и «Дэу Матиз» в больнице скончался 23-летний водитель «Матиза».

ДТП попало в поле зрения известного российского блогера Ильи Варламова. Первый пост о происшествии назывался довольно жестко – «Гопота за рулем убивает людей».

Варламов рассказал, что в Европе гонщика за превышение скорости лишили бы прав на 2-3 года, а в Норвегии он бы сел в тюрьму. Между тем в нашей стране дорожная полиция уже месяц проводит проверку по факту аварии с участием Сортланда, а он между тем снова гоняет по городским улицам. Видео с гонщиком было опубликовано в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

«Как пишут в комментах, теперь Сортланд ездит на «Гелендвагене». А на других сториз он уже за рулем «Порше», на которой разгоняется до 245 км/ч»,

- написал Варламов.

Блогер задается вопросом: почему дорожная полиция спрятала голову в песок, а Сортланд продолжает ездить так, как нравится ему. И приходит к мысли, что «чувак может себе позволить!», так как не устраивает акции протеста против действующей власти, не критикует президента, не выходит на пикеты и не пишет критических постов в соцсети.

«Если серьезно, Сортланда уже должны были лишить прав на год, поскольку он неоднократно превышал скорость более чем на 80 км/ч. Он действительно в любую минуту может кого-нибудь убить. Его срочно надо лишить прав, а если он катается без них, то арестовать», – считает Варламов и предлагает жителям Карелии отправить его пост губернатору, руководителям республиканского МВД и Следкома.